Perfekt organisiert: Allgemeinmedizinerin Kornelia Rieger verabreichte insgesamt 200 Impfwilligen den erhofften Piks.

Petra Ropers

Glandorf. Rot-weißes Absperrband verwandelte den Thieplatz in eine Einbahnstraße, in der Impfwillige geduldig ausharrten: Diszipliniert ging es bei der ersten Corona-Sonderimpfaktion mit dem Vakzin von Astrazeneca in Glandorf zu.

Genau 200 Impfdosen brachte Allgemeinmedizinerin Kornelia Rieger mit ihrem Team an den Mann und die Frau. Das unzeitgemäße Herbstwetter konnte die Stimmung in der Schlange nicht trüben: „Die Menschen freuen sich“, stellte Ortsbrandmeister F