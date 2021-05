Glandorf. Das Baugebiet Dorenberg Teil III ist größtenteils bebaut, so dass in diesem Jahr der Endausbau der Straße Müllerring vorgenommen werden kann. Im Bauausschuss stimmten die Mitglieder jetzt über den Bodenbelag ab.

„Wir haben am 6. Mai zum ersten Mal eine Online-Bürgerversammlung durchgeführt“, berichtete Fachbereichsleiter Frank Scheckelhoff in der Sitzung. Etwa 30 Bürger hätten teilgenommen. Insgesamt wurden den Anwohnern vier Varianten der Straße Müllering vorgestellt. Mehrheitlich wurde dafür gestimmt, den Ausbau auf Basis der „Variante drei“, eine Mischung aus Asphalt und Pflasterflächen, vorzunehmen.



Gemeinde Glandorf

Dieser Ausbaustandard gleicht sich somit auch an den vorhandenen Ausbau der beiden älteren Baugebiete an. Als Pflaster wurde mehrheitlich für das ebenfalls im Bereich des alten Baugebietes verwendeten „Carthago rot anthrazit“ abgestimmt. Die genaue Lage der vorgesehenen Pflanzbeete und Lampenstandorte muss zum Teil noch mit den betroffenen Anliegern abgestimmt werden.

Bodenwelle erwünscht

Angeregt wurde mehrheitlich auch die Anlegung einer Bodenwelle zur Verkehrsberuhigung. „Das greift aber in den Altbestand ein, so dass wir da zuerst die Alt-Anlieger fragen müssen“, so Scheckelhoff.

Auch die Ausschussmitglieder konnten sich für die von den Anliegern gewünschte Ausbauvariante erwärmen. Mit seiner Abstimmung beauftragte der Bau- und Planungsausschuss die Verwaltung, alle notwendigen Leistungen zur Umsetzung der Maßnahme einzuleiten.