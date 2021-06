Ferdinand von Korff greift oft zum Rechen, um den Wanderparkplatz am Haus Harkotten von Müll zu reinigen. Noch Tage nach dem Besuch der Glandorfer Hochzeitsgesellschaft fand er dabei Konfettireste aus Plastik und Papier.

Glandorf/Füchtorf. Dass in Zeiten der Pandemie immer mehr Menschen Erholung in den Wäldern um Haus Harkotten in Füchtorf suchen, dafür haben Myriam und Ferdinand von Korff Verständnis. Was sie ärgert, ist die Rücksichtslosigkeit einiger Waldbesucher.

Den unrühmlichen Höhepunkt setzte vor einigen Wochen eine Glandorfer Hochzeitsgesellschaft. Als die Kontaktbeschränkungen noch deutlich strenger waren, feierte die Gruppe auf dem Parkplatz am Eingang des Waldes, der je zur Hälfte auf nieder