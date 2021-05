Bodenanalyse per Satellit, Saat per GPS: Hightech bei Glandorfer Bauern

Maisaussaat mit Hightech-Maschine zwischen Glandorf und Kattenvenne.

Philipp Hülsmann

Glandorf. Früher spannte der Bauer die Rösslein ein, um seine Wiesen und Felder in Stand zu setzen. Anders als im alten Volkslied schaut er sich heute schonmal die Satellitenfotos von seinem Acker an, bevor er den Hightech-Traktor in Bewegung setzt. Wie das funktioniert, erklärten uns Glandorfer Landwirte.

Benedikt Lefeld ist einer von ihnen. Er nutzt die Fotos aus der Erdumlaufbahn, um die Bodenqualität und die Feuchtigkeit auf seinen Flächen zu analysieren. Auf Basis der Werte kann er die Menge des Düngers, also der für die optimale Pflanze