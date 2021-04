Die Polizei in Georgsmarienhütte sucht Zeugen, nachdem es am frühen Donnerstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B51 zwischen Glandorf und Bad Iburg kam.

Jörn Martens

Glandorf. Ein unbekannter Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen in Glandorf gegen die Leitplanken auf der B51 geprallt und geflohen. Er war in Richtung Bad Iburg unterwegs. Ein Autofahrer meldete der Polizei mehrere Trümmerteile auf der Fahrbahn. Die Polizei in Georgsmarienhütte sucht nun nach Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der B51 zwischen Glandorf und Bad Iburg zu einer Verkehrsunfallflucht, wie die Polizei mitteilt. Ein Autofahrer bemerkte gegen 1.30 Uhr mehrere Trümmerteile auf der Fahrbahn und informierte die Polizei.