Als Ausrufer halten heute (hinten von links) Klaus Toppheide, Michael Biedendieck, Karl Heinz Wördemann und Antonius Recker die Glandorfer auf dem Laufenden. Immer mit dabei sind die inzwischen passiven Gründungsmitglieder Horst Henneke und Max Jostes (sitzend von links).

Petra Ropers

Glandorf. Aus der geöffneten Tür der St.-Johannis-Kirche in Glandorf dringen die letzten Orgelklänge. Kirchgänger versammeln sich auf dem Vorplatz. Eilig hat es nach dem sonntäglichen Hochamt niemand. Denn sobald der letzte Orgelton verklungen ist, gibt es vor der Kirche das Neueste aus der Gemeinde – und das schon seit 40 Jahren.

„Jetzt wieder aktuell zum Frühjahr: Vertikutierer zu vermieten!“ Michael Biedendieck übernimmt an diesem Sonntag das Amt des Ausrufers. „Is gar nicht so dür“, also nicht so teuer, ergänzt er locker in Platt. Bis in die 1960er-Jahre hinein i