Maskierter mit Schusswaffe überfällt Tankstelle in Ostbevern

Die Polizei fahndet nach der Beute des Tankstellen-Überfalls (Symbolfoto).

Archiv/Alexander Steenbeck

Ostbevern/Glandorf. An der B51 in Ostbevern hat am Samstagabend ein Maskierter eine Tankstelle überfallen. Er hielt der Angestellten eine silberne Schusswaffe vor.

Gegen 23 Uhr betrat er die Tankstelle in Glandorfs Nachbarort an der B51 und bedrohte die 37-jährige Angestellte mit einer silbernen Schusswaffe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Räuber forderte den Kasseninhalt, den ihm die Angest