Startschuss für eine Premiere: FDP in Glandorf will in den Rat

Wolfgang Hörning (links) und Michael Twyhues wollen die FDP in Glandorf in den Rat bringen.

Tim Huchel

Glandorf. FDP in Glandorf, wann gab es das zum letzten Mal? Gab es das überhaupt schonmal? Selbst FDP-Ratskandidat Michael Twyhues müsste für eine verlässliche Antwort erst einmal ins Gemeindearchiv steigen. Was die FDP aber jetzt in Glandorf will, darauf haben Twyhues und sein Mitstreiter Wolfgang Hörning einige Antworten.

Wolfgang Hörning (61) und Michael Twyhues (50) starten zuversichtlich in den Wahlkampf zur Kommunalwahl am 12. September. Bei Land- und Bundestagswahlen erzielte die FDP immer gute Ergebnisse in Glandorf, hatte in der Regel über zehn Prozen