Die Sitzungen aus dem Rathaus sollen nach dem Willen einiger Ratsmitglieder öffentlich im Internet übertragen werden. Die Bürgermeisterin ist dagegen.

Anke Schneider

Glandorf. Das Thema Livestream in Ausschuss- oder Ratssitzungen scheidet landauf und landab die Geister. Auch in Glandorf kam das Thema nun auf den Tisch. In der jüngsten Ratssitzung regte Sebastian Gottlöber (UWG) an, die Sitzungen zu streamen.

Eine Liveübertragung der Sitzungen macht Kommunalpolitik transparenter. Auf der anderen Seite werden in der Diskussion um dieses heikle Thema aber auch Gegenargumente ins Feld geführt. Ehrenamtliche Kommunalpolitiker seien nicht so redegewa