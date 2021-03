Katharina Pues-Tillkamp hat noch genug Humor, um sich über das seltsame Verhalten der Diebe zu amüsieren.

Anke Schneider

Glandorf. Die Gärtnerei am Blumenfeld in Glandorf ist eigentlich noch im Winterschlaf. In der vergangenen Woche brach allerdings ein kleiner Sturm los. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in den Verkaufsraum eingebrochen. Der oder die Täter waren dabei alles andere als zaghaft.

Katharina Pues-Tillkamp weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Die Tat ist für sie mehr als außergewöhnlich. „Die Täter haben kein Geld mitgenommen“, erzählt die Inhaberin der Gärtnerei. Ebenso blieben die teure Kaffeemaschine, Werkzeu