So will Glandorf den Bau eines neuen Radwegs beschleunigen

Bis Kattenvenne sind es nur sieben Kilometer: Schweges Ortsbürgermeister Josef Hesse (links) und Glandorfs Kreistags- und Landtagsabgeordnete Martin Bäumer wollen den Weg für einen Radweg freimachen.

Annegret Burchardt

Glandorf. Schwege in Glandorf und Kattenvenne in Lienen sind durch zahlreiche Beziehungen miteinander verbunden: In Zukunft sollen sie es auch durch einen neuen Bürgerradweg sein.

Die Planung eines Radweges zwischen Glandorf-Schwege und Lienen-Kattenvenne wollen Ortsbürgermeister Josef Hesse und der Glandorfer Kreistags- und Landtagsabgeordnete Martin Bäumer mit einer Initiative beschleunigen. "Der Radweg steht zwar