Die Glandorfer Feuerwehr berichtete im Finanz- und Feuerwehrausschuss über bisherige Einsätze und stellte ihre Bedarfsermittlung für das neue Jahr vor. (Archivfoto)

Anke Schneider

Glandorf. „Alles im grünen Bereich“ meldete Matthias Röttger stellvertretend für Gemeindebrandmeister Frank Andiel im jüngsten Finanz- und Feuerwehrausschuss in Glandorf. In diesem Jahr gab es noch keine gravierenden Einsätze. Und das, obwohl der Wintereinbruch Böses ahnen ließ.

Die Feuerwehr in Glandorf ist gut aufgestellt. 83 Aktive gibt es in beiden Löschzügen, dazu kommen 20 Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr. Tief „Tristan“ habe am 7. Februar nicht die Schäden verursacht, die befürchtet worden waren, berichte