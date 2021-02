Schnelles Internet für Glandorfer Land in Sichtweite

Ein freudiger Moment. Magdalene Heuvelmann und Landrätinn Anna Kebschull (links) mit dem Förderbescheid, den André Berghegger (Mitte) mitgebracht hatte. Mit dabei waren Stephan Simon vom Landkreis Osnabrück (hinten) und Ortsbürgermeister Josef Hesse.

Anke Schneider

Glandorf/Hagen. Die Menschen im Außenbereich von Glandorf können sich freuen: Das lang ersehnte schnelle Internet rückt in greifbare Nähe. Am Mittwoch, 17. Februar, übergab Bundestagsabgeordneter Dr. André Berghegger den Förderbescheid des Verkehrsministeriums über 1,77 Millionen Euro an Landrätin Anna Kebschull.

Stephan Simon vom Landkreis Osnabrück berichtete, dass der Landkreis den Ausbau der Breitbandversorgung mit der landkreiseigenen Telekommunikationsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück (Telkos) stufenweise vorantreibe. Der Plan sei aber nich