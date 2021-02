So gehen Glandorfer Schulen mit Homeschooling und Wechselunterricht um

Die Grundschüler nutzen die Lernapp Anton und das Padlet, um Aufgaben und Lernvideos zu den Kindern im Homeschooling zu transportieren.

Anke Schneider

Glandorf. „Es ist eine aufregende Zeit für die Grundschulen“, sagte Francis Meyer, stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Glandorf, im Schulausschuss. Seit dem 18. Januar findet der Unterricht an den Grundschulen im Szenario B statt, also als Wechselmodell. So wird die Klassenstärke minimiert, soziale Kontakte und ein „normaler Schulalltag“ werden aber dennoch erhalten.

Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken. Die Präsenzpflicht für Grundschüler ist nach wie vor ausgesetzt. „Es sind nur 20 bis 25 von 180 Kindern, die zu Hause beschult werden“, so Francis Meyer, die dem