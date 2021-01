Nach Corona-Ausbruch bei Heuger in Glandorf: Zahlen sinken leicht

Ein Arzt nimmt einen Abstrich bei einer Frau für einen Corona-Test. Einige Mitarbeiter einer Glandorfer Firma haben sich mit dem Virus infiziert. (Archiv)

Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Glandorf. Die Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Infektionen ist innerhalb des Osnabrücker Südkreises in Glandorf und Bad Iburg weiterhin am höchsten. Woran liegt es?

Ein wesentlicher Faktor: Der Ausbruch unter Mitarbeitern des Glandorfer Gartenbaubetriebes Heuger, bei dem nach Informationen unserer Redaktion die ersten positiven Fälle am 15. Januar festgestellt wurden. Insgesamt 28 Personen wu