Für die großen Feuerwehrfahrzeuge brauchen die Maschinisten die Fahrerlaubnis der Klasse C. Diese wird nun zu 100 Prozent von der Gemeinde finanziert.

Anke Schneider

Glandorf. Was nutzen Feuerwehrautos für eine Million Euro, wenn sie niemand fahren kann? Um dem gefährlichen Abwärtstrend in Sachen Führerscheinerwerb für die schweren roten Autos entgegenzuwirken, hat die Gemeinde Glandorf ihren Zuschuss für den Führerschein der Klasse C deutlich erhöht. Führerscheinbewerber, die die Fahrerlaubnis nicht auch beruflich nutzen, erhalten 100 Prozent der Kosten.

Die Gemeinde Glandorf ist bemüht, ihre Feuerwehr so auszustatten, dass sie gut funktionieren kann. Nicht umsonst soll noch in diesem Jahr der Spatenstich für ein neues Gerätehaus in Schwege getan werden. Das alte Gerätehaus wird den gewachs