Ins Glandorfer Rathaus kommt man derzeit nur mit Termin, damit die Verwaltung nicht in Gefahr gerät.

Anke Schneider

Glandorf. Das Corona-Virus ist immer noch da. Dennoch tastet sich auch die Gemeinde Glandorf so langsam an die Normalität heran. In einigen Bereichen schneller, in anderen langsamer.