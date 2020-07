Das Heimathaus Averfehrden ist im Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Es hängt wegen leerer Fördertöpfe allerdings in der Warteschleife.

Anke Schneider

Glandorf. Die Dorfentwicklung in Glandorf läuft schleppend. „Die Fördertöpfe waren im vergangenen Jahr nicht ganz so voll und so gab es hier und da Absagen“, sagte Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann.