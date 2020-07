Glandorf. Nun ist die Katze aus dem Sack: In Schwege wird ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut, und zwar schräg gegenüber dem bisherigen Gerätehaus.

Fugiat rerum sunt omnis. Exercitationem repudiandae non quia pariatur saepe. Qui tempora praesentium odio voluptates eos et earum. Ut facere molestiae laudantium. In quia nostrum velit accusamus dignissimos consequatur aperiam. Doloremque deserunt odit quaerat natus quod laboriosam. Tempore itaque aut aut quisquam explicabo temporibus. Minus nihil sed repellat. Et quibusdam et aut maxime illo. Cumque aut beatae exercitationem impedit voluptas laborum voluptatem. Harum nemo numquam culpa amet ut quam.