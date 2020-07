Dem alten Geschäftshaus Wibbelsmann will der Heimat- und Kulturverein zu neuem Glanz verhelfen. 1,5 Millionen Euro wird die Sanierung kosten.

Anke Schneider

Glandorf. Das Haus Wibbelsmann ist eines der ältesten Häuser in Glandorf. Der Heimat- und Kulturverein „Kult(o)urGut!“ will das historische Fachwerkhaus direkt an der Kirche sanieren. Die Gemeinde beteiligt sich und übernimmt ein Zehntel der Kosten. Dafür stimmte der Gemeinderat trotz knapper Kasse einstimmig.