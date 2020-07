Glandorf/Bad Laer. Wie vor einigen Tagen in der Gesellschafterversammlung fiel nun auch die Abstimmung für die gemeinsame Kläranlage im Glandorfer Rat einstimmig aus. Als Gesellschaftsform soll eine GmbH gegründet werden, an der beide Gemeinden beteiligt sind. Am Donnerstagabend soll der Rat in Bad Laer einen gleich lautenden Beschluss fassen.

