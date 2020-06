Unfall zwischen Radfahrer und Lkw in Glandorf

Symbolfoto:

dpa/Marcel Kusch

Glandorf. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, kam es am Montagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Lkw. Die Münsterstraße in Glandorf ist deshalb zurzeit gesperrt.