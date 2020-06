Glandorf. In Glandorf sind am Montagvormittag ein Lkw und ein Pedelec-Fahrer im Kreisverkehr zusammengestoßen. Dabei wurde der Pedelec-Fahrer verletzt.

