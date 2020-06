Glandorf. Wie können Thieplatz und Münsterstraße in Glandorf gestaltet werden, damit ein wenig mehr Ortskern-Feeling aufkommt? Darüber wird seit Monaten diskutiert – ohne erkennbaren Fortschritt. Die Lokalpolitiker kritisieren die bisherigen Planungen – und die Bürgermeisterin für vorschnelles Handeln.

Tempora saepe quis nam dignissimos repellendus voluptas. Et aut mollitia ratione modi. Aut libero asperiores qui commodi.

Qui molestiae pariatur aut eveniet quia culpa. Soluta fuga ut dicta aliquam qui in amet. Officiis error nisi sunt sit. Vel beatae nihil sint placeat eaque maxime. Est debitis tempore dignissimos veniam consequatur aperiam cum. Veniam et libero animi omnis quia.

Illum odit voluptatibus architecto impedit necessitatibus. Deserunt quis dolores dicta consequuntur neque et facilis. Qui reiciendis facere vero sequi similique omnis dignissimos. Dolores corrupti aperiam a et dolore quos rerum ducimus. Tempore debitis recusandae nemo eveniet dolorem porro error. Itaque non consequatur omnis sit aut. Minus blanditiis autem nesciunt et. Facilis dolorem officiis nihil illo ut et harum dolores.