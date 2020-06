Glandorf. Vier Wochen lang gingen Änne, Bertha, Wilma und Emma in den Marienkindergarten in Schwege. Die vier Mädels sind keine Kinder, sondern Hühner. Die Hennen stammen aus der Hühnervermietung „Huhn on Tour“ in Lünen.

