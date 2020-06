Glandorf. Der Ortsrat in Schwege wünscht sich von großen und kleinen Bürgern ganz viele bunte Steine. Sie sollen den Dorfeingangsplatz verschönern und der Corona-Zeit etwas Farbe geben.

