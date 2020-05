Blühende Randstreifen sollen neben Glandorfer Straßen entstehen.

Archiv/S. Hehmann

Glandorf. Die Randstreifen an Glandorfs Straßen und Wegen sollen aufblühen: Möglichst noch in diesem Jahr soll mit der Umsetzung des Wegerandstreifenprogramms begonnen werden. Der Bau- und Planungsausschuss stimmte dafür Abschnitten in allen Ortsteilen zu.