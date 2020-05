Glandorf. Die Glandorfer sind aufgerufen, ihre Ideen für eine künftige Ortskerngestaltung in den Planungs- und Entstehungsprozess einfließen zu lassen. Mit dem aktuellen Sachstand setzte sich jetzt der Bau- und Planungsausschuss auseinander.

