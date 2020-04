Glandorf. Die Corona-Krise ist für die heimische Wirtschaft eine Riesen-Herausforderung. Viele Geschäftsleute werden nun kreativ – so auch Torsten Trusch von der Bäckerbörse in Glandorf. Er hat seine Internetseite umgebaut, so dass Kunden nun online bestellen und auch bezahlen können.

