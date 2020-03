Glandorf . Drei „Pantuffelhelden“ stehen im Zentrum der Handlung der gleichnamigen plattdeutschen Komödie, mit der die Katholische Landjugendbewegung Glandorf in die Theatersaison geht. Die Premiere des Schwanks wird am 14. März im Saal Herbermann in Glandorf gefeiert, vier weitere Aufführungen folgen.

