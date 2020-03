Glandorf. Erst vor einem halben Jahr ist der Christophorus-Kindergarten in seine neuen Räume ins Therapiezentrum gezogen und schon ist er zu klein. Daher wird zum neuen Kindergartenjahr ein Container aufgestellt.

Odio aliquam molestiae dicta vel. Error autem quidem labore id in error. Reprehenderit et explicabo omnis blanditiis officia a qui mollitia. Error voluptatem asperiores excepturi animi. Omnis qui quos at ducimus consequatur. Delectus doloremque minus laboriosam et voluptas velit qui. Odit voluptas sed dolore nihil eius. Incidunt qui labore explicabo.