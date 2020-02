Glandorf. "Die Arbeit in den Sportvereinen und Verbänden erfordert heutzutage einen dauerhaften Zugang zum Internet", findet die CDU Glandorf. Ihrem Antrag, öffentliche W-Lan-Netze an den Sportstätten der Gemeinde einzurichten, schlossen sich im Bauausschuss Vertreter der Ratsfraktionen an.

