Viele Feuerwehren in der Umgebung solidarisieren sich derzeit mit den Kameraden in Lienen und brachten schwarze Schleifen an ihren Fahrzeugen an. Foto: Anke Schneider

Glandorf. Die Feuerwehrleute in Glandorf stehen auch zwei Wochen nach dem tragischen Tod eines Kollegen in Lienen noch unter dem Eindruck der Geschehnisse. Bei der Trauerfeier für den Blaulichtsektor in der Lienener Reithalle wird die Glandorfer Wehr am Freitag deshalb dabei sein.