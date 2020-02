Kein zweiter Hochzeits-Samstag am Glandorfer Standesamt CC-Editor öffnen

In Glandorf können Paare auch einmal im Monat samstags heiraten. Das soll in Zukunft so bleiben. Foto: Anke Schneider

Glandorf. Wer in Glandorf heiraten will, der kann das auch einmal im Monat an einem Samstag tun. „Zu wenig“, findet die UWG. „Reicht vollkommen“, sagt Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann.