Der Zebrastreifen an der Füchtorfer Straße ist derzeit für Autofahrer bei Dunkelheit schwer zu erkennen. Foto: Michael Schwager

Glandorf. Der Fußgängerüberweg an der Füchtorfer Straße in Glandorf ist im Dunkeln sehr schlecht zu erkennen. Deshalb rannte die SPD-Fraktion im Bauausschuss bei den Kollegen der anderen Parteien offene Türen ein. Einstimmig beschloss der Ausschuss, Mittel für eine Beleuchtung des Zebrastreifens am Combi-Verbrauchermarkt in den Haushalt 2020 einzustellen.