Im ehemaligen Gesundheitszentrum in Glandorf haben die Kinder des Christophorus-Kindergartens Platz gefunden. Jetzt sollen Container hinzukommen. Foto/Archiv: Achim Köpp

Glandorf. Für 98.000 Euro wird der Christophorus-Kindergarten in Glandorf um eine Container-Gruppe erweitert. Dafür hat sich der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig ausgesprochen. Der Ausschuss setzte sich damit über eine Empfehlung von Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann hinweg.