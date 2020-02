Paul Harwerth (rechts) ist begeistert von der neuen Truppe mit dem namen "Premium", die in diesem Jahr zum ersten mal beim Rosenmotagsumzug dabei ist. Foto: Anke Schneider

Glandorf. Die Zukunft des Karnevals ist rosig. Zumindest in Glandorf. Beim kommenden Karnevalsumzug am 24. Februar starten 18 Gruppen – das sind vier mehr, als im vergangenen Jahr. Es sind einige neue Wagen dabei. Und die Anmeldefrist läuft noch. Was bewegt junge Leute, erstmalig beim Umzug mitzumachen?