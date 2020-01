Glandorf. Auf ihrer Klausurtagung in Bad Rothenfelde hat die SPD-Fraktion des Glandorfer Gemeinderates den aktuellen Haushaltsentwurf beraten und Schwerpunkte für 2020 gesetzt. „Eine große Aufgabe wird es in diesem Jahr sein, ausreichend Kita- und Krippenplätze vorzuhalten“, sagt Willi Micke, Vorsitzender der SPD-Fraktion.

