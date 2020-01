Glandorf. Weit über hundert Glandorfer reichten sich im Gasthaus Plocksaugust die Hand zum neuen Jahr: Den traditionellen Handgiftentag der Gemeinde Glandorf nutzte Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann am Donnerstag zu Rückblick und Dank.

