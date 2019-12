Glandorf. Vom romantisch gestimmten Pärchen über die Freundinnen-Clique in Glühwein-Laune bis hin zur Firmen-Weihnachtsfeier-Gruppe – sie alle ließen sich am dritten Advents-Wochenende nicht von dem Schmuddelwetter abschrecken und machten es sich im Schutz der Glandorfer Windmühle gemütlich.

Dicht zusammenrücken unter den Zelten, heißen Glühwein schlürfen und zur Weihnachtsmusik mitsummen, so schienen Wind und Regen am Samstagabend vergessen. „Trotzdem hätte der Wettergott doch etwas gnädiger mit uns sein können“, meinte Hubert Schlotmann, der Vorsitzende des Glandorfer Windmühlenvereins.

Alle zwei Jahre veranstaltet der Windmühlenverein seinen Weihnachtsmarkt rund um das Wahrzeichen des Typus „Holländische Galeriemühle“. „Wir wechseln uns ab mit dem Weihnachtsmarkt des Heimatvereins Averfehrden“, so Schlotmann. Angefangen hatte alles mit einer Krippenausstellung in der Mühle, die laut Plan des Vereinsvorstands im nächsten Jahr wiederbelebt werden soll. Aus der Krippenausstellung entwickelte sich der Windmühlen-Weihnachstmarkt, der nun zum siebten Mal statt fand, erstmals aber an zwei Tagen.

Zahlreiche Glandorfer Vereine und Institutionen wirkten mit, boten Selbstgebasteltes und Selbstgebackenes zwischen Mühle, Brunnen und Backhaus feil. Der Duft von Steinofenbrot und Platenkuchen, von Waffeln und Würstchen zog durch die drei Etagen der 1840 in Betrieb genommenen Windmühle. Das urige Gebäude konnte auch über steile Stiegen erklommen werden, vorausgesetzt die Beine waren noch nicht wackelig vom weihnachtlichen Heißgetränk. Glandorfs Musikanten hingegen mussten aufgrund des schlechten Wetters am Boden bleiben und am Samstagabend im Zelt anstatt auf dem Eichen-Balkon der Mühle aufspielen.