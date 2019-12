Was den Weihnachtsmarkt an der Glandorfer Windmühle besonders macht CC-Editor öffnen

Imposante Kulisse für den Glandorfer Weihnachtsmarkt: die Mühle. Foto: Windmühlenverein

Glandorf. Am 3. Advents-Wochenende herrscht wieder Weihnachtszauber rund um und in der Glandorfer Windmühle. Der Weihnachtsmarkt des Windmühlenvereins Glandorf findet in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen statt. Im Angebot hat er viele Glandorfer Besonderheiten.