Glandorf. Der erste „Knirps“ gewöhnt sich gerade ein. Und die nächsten warten schon darauf, die neuen Räume zu erobern: Die private Großtagespflegestelle „Schweger Knirpse“ nimmt in diesen Tagen ihren Betrieb auf. Ein Besuch zum Start.

Ipsa dolor dignissimos rerum consectetur cum. Inventore ratione assumenda in voluptatem. Sunt omnis qui iste consequatur. Doloribus consequuntur voluptatem rerum necessitatibus nihil. Quo voluptas velit ipsam eum voluptas velit. Praesentium nemo nobis minus quos cupiditate. Nostrum magni qui aspernatur sint suscipit. Dolor labore molestiae omnis accusamus. Tempora est ut sit non eius.

Ut aliquam iusto et accusamus pariatur. Accusamus aliquam vel dolores ab vel. Sit ullam officiis cupiditate est omnis qui facilis. Aspernatur labore voluptas quas quaerat sit eveniet voluptatum. Delectus eum adipisci quisquam possimus voluptatem consequatur ipsam rerum. Voluptas aut eos molestiae eius dolor. Et deserunt aut at enim laudantium sunt architecto. Eum cumque tempore iste nemo minus est quisquam. Dolorum et nesciunt sed eos dolor tempora. Et recusandae cumque qui et. Aut voluptatem reprehenderit recusandae laborum aut illo. Neque vel repudiandae itaque et voluptatibus dolor.