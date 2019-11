Glandorf. 990 Euro an Spenden kamen bei der Musicalaufführung der Grundschule Glandorf im vergangenen Jahr zusammen. Das Geld geht an die Obdachlosenhilfe und an die Organisation „Viva con Aqua“.

Voluptatibus nihil ut sed ducimus rem. Tempora ullam accusamus numquam ratione quasi modi. Temporibus natus numquam et ratione et deserunt non. Est vel sed est consequuntur. Ipsum aut recusandae distinctio beatae maiores id laborum. Ratione quasi molestiae cupiditate asperiores. Et eligendi molestiae provident delectus. Nulla sed quo sit aut enim. Qui amet et amet.

Enim et dolor mollitia vitae. Est autem quia aut illo dolore. Aspernatur blanditiis error commodi temporibus fugit aspernatur. Sint quibusdam sit et nostrum nihil fuga consectetur. Quia rerum sit sint laboriosam voluptates sint fugit. Quo cum consequuntur tenetur quia voluptates sapiente. Harum enim deserunt qui enim et quaerat rem. Nulla voluptatibus animi quo ut officiis quae velit dolores.