Am Sonntag ist Kürbismarkt in Glandorf CC-Editor öffnen

Im St.-Johannis-Kindergarten haben Johanna und Tom die ersten Deko-Objekte für den Markt bereits geschaffen. Michael Biedendieck (links) und Willi Erpenbeck vom Gewerbeverein und Lisa Belt vom Kita-Team gingen ihnen dabei zur Hand. Foto: Petra Ropers

Glandorf. Junge Künstler gehen in diesen Tagen in den Glandorfer Kindergärten zu Werke: Für den Kürbismarkt am Sonntag, 27. Oktober, gestalten die Kinder freche, lustige oder auch gruselige Kürbisgesichter.