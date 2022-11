Eine 19-jährige Autofahrerin aus Bad Laer ist am Donnerstagabend von der Straße abgekommen, touchierte einen Baum und kam in einem Graben zum Stehen. Foto: NWM-TV up-down up-down Frau aus Bad Laer unverletzt 19-jährige Autofahrerin kommt in Glandorf von der Fahrbahn ab Von Jean-Charles Fays | 04.11.2022, 08:26 Uhr

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Bad Laer ist am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in Glandorf von der Straße abgekommen und in einem Graben zum Stehen gekommen. Obwohl Rettungskräfte sie aus dem Wagen befreien mussten, blieb sie nach Polizeiangaben unverletzt.