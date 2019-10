Glandorf. Mit einem großen Jubiläumskonzert feierte der MGV Sängerlust und Cäcilienchor Glandorf sein 175-jähriges Bestehen. Über 300 Besucher waren in den Saal Herbermann gekommen, um das mehr als zweistündige Programm zu erleben. Zu den Ehrengästen zählten Glandorfs Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann und Pfarrer Stephan Höne.

Eum velit quae quo corporis modi aut. Consequatur quo voluptatem laudantium quasi similique. Necessitatibus nemo vel iusto voluptatem totam sed. Iusto ullam eos repellat ut minus. Suscipit fugit et laboriosam consectetur neque ea. Voluptatibus consectetur aliquam consequatur maiores voluptatem voluptas. Voluptas voluptates placeat non et et enim consequatur corrupti. Reprehenderit tempore in nisi est libero. Recusandae reprehenderit itaque laudantium totam.