Feiern am Wochenende ihr 175-jähriges Bestehen: Die Sängerinnen und Sänger des MGV Sängerlust und Cäcilienchor Glandorf. Foto: Chor

Glandorf. Der älteste Chor des Sängerbund Teutoburger Wald feiert sein 175-jähriges Bestehen. Am Samstag, 28. September, lädt der MGV Sängerlust und der Cäcilienchor um 18:00 Uhr zu einem Festgottesdienst in der Glandorfer Johanniskirche, und am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr zu einem Konzert im Saal Herbermann an der Münsterstraße 25 in Glandorf ein. Der Eintritt ist frei. Mit dabei sind die Glandorfer Chöre:“ Crescendo“,“ Crescendo Teens“ und der Chor „Sine Nomine“ Der Eintritt ist frei.