Glandorf. Seit mehr als einem Jahr haben sich Bürger, Kommunalpolitiker, Bürgermeister und Landtagsabgeordnete für den morgendlichen Bahnhalt in Kattenvenne Richtung Osnabrück eingesetzt. Jetzt hat der Glandorfer Landtagsabgeordnete Martin Bäumer eine „sehr positive“ Nachricht von der Landesnahverkehrsgesellschaft aus Hannover erhalten: Trotz Einführung der neuen Linie RE2 von Düsseldorf bis nach Osnabrück wird der Bahnhalt um kurz vor 7 Uhr bestehen bleiben.

Zukünftig hält der Regionalexpress um 6.53 Uhr in Kattenvenne und ist dann um 7.10 Uhr in Osnabrück.

„Das ist eine Topverbindung. Davon bin ich sehr überzeugt. Denn damit können Bürger aus Glandorf, Schwege, Kattenvenne, Ostbevern und Lienen die Bahn zur Fahrt zum Arbeitsplatz nutzen und kommen dafür zu einer vernünftigen Zeit in Osnabrück an. Und die Weiterfahrt mit dem Regionalexpress nach Braunschweig, der um 7.16 Uhr in Osnabrück abfährt, wird auch möglich sein.“

„Ich freue mich sehr, dass der gemeinsame Protest aller Beteiligten gegen einen möglichen Entfall dieser Verbindung erfolgreich war", so Bäumker, "dazu hat sicherlich auch die Veranstaltung im Januar 2019 in Kattenvenne beigetragen, auf der die Notwendigkeit des Erhalts dieser Verbindung sehr deutlich geworden ist. Ich bin aber auch der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen für ihren Einsatz sehr dankbar, obwohl der Kattenvenner Bahnhof in Nordrhein-Westfalen liegt.“