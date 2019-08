Stehen in den Startlöchern: Die Fahrerinnen und Fahrer freuen sich auf ihr neues Ehrenamt. Am Donnerstag erhielten sie eine theoretische Schulung zur Fahrsicherheit. Foto: Anke Schneider

Glandorf. Am 25. April 2018 wurde der Bürgerbusverein Lienen-Glandorf gegründet und in wenigen Tagen ist es soweit. Am 2. September wird der Bus an den Start gehen. Jetzt erhielten die Fahrer eine letzte Schulung in Sachen Umgang mit Bus und Fahrgästen.