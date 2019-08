Zwei Windkraftanlagen der Firma Nordex sollen an der Bever errichtet werden. Foto: dpa

Glandorf. Am Dienstag, 6. August, findet ab 10 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses am Schölerberg ein öffentlicher Erörterungstermin für den Bau von Windrädern in Glandorf-Sudendorf statt. Direkt an der Bever sind dort zwei Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 238 Metern geplant.